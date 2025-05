Giocare non ha età: al PalaDolcè c’è il Festival del Gioco

Valdadige in festa con il Festival del Gioco: due giorni al Paladolcè per divertirsi e imparare a farlo.

Torna per la sua terza edizione il Festival del Gioco, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio al PalaDolcè in Valdadige, nel Comune di Dolcè. Un evento gratuito, aperto a tutte le età, che unisce il piacere del gioco alla riflessione sul suo valore educativo e sociale.

Il Festival presentato oggi nella sala rossa della Provincia, propone una ricca offerta di giochi per bambini, ragazzi e adulti: giochi da tavolo, party game, attività di movimento, tornei e sfide all’ultima carta. Spazi dedicati saranno allestiti per provare il Kubb, antico gioco svedese in legno, mentre stand gastronomici e una mostra mercato arricchiranno l’esperienza.

Ma il Festival non si ferma al solo intrattenimento. Due i momenti formativi in programma.