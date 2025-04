Appuntamento al Giardino Giusti con il Verona Flower Show

Piante insolite, artigianato e sapori: torna il Verona Flower Show a Verona.

Torna a Verona uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della natura e della bellezza: il Verona Flower Show, sabato 3 e domenica 4 maggio al Giardino Giusti.

Per due giorni, questo giardino si trasformerà in una mostra-mercato dedicata alle piante rare e insolite, con circa 70 espositori tra vivaisti, collezionisti, artigiani e produttori provenienti da tutta Italia e dall’Europa. Sarà possibile vedere e acquistare varietà botaniche difficili da trovare come agrumi, piante grasse, carnivore, aromatiche, rose da collezione, pelargoni, iris e molto altro.

Non solo piante: il Verona Flower Show proporrà anche un’ampia sezione dedicata all’artigianato a tema green, con oggetti unici fatti a mano. Un cortile sarà interamente riservato ai sapori: spazio quindi a specialità enogastronomiche, cocktail floreali, degustazioni guidate e prodotti naturali da conoscere direttamente con gli esperti.

Tante anche le attività gratuite per adulti e bambini: dai corsi di giardinaggio, sia per principianti che per appassionati, ai laboratori creativi per i più piccoli. Sarà anche possibile partecipare a lezioni di mise en place in giardino e conoscere da vicino le fattorie didattiche e gli alpaca.

Tutte le attività collaterali sono gratuite ma richiedono la prenotazione sul sito ufficiale.