Casa Perbellini 12 Apostoli chiude nel weekend. Perbellini: “Fondamentale per ricaricare le pile e lavorare al meglio”.

Un cambiamento significativo sta per entrare in vigore nel celebre ristorante veronese Casa Perbellini 12 Apostoli, guidato dallo chef tre stelle Michelin Giancarlo Perbellini. A partire dal 1° maggio, il ristorante resterà chiuso dal sabato sera fino al lunedì, una decisione che mette “al centro il benessere dei dipendenti” e che potrebbe inaugurare una nuova visione di sostenibilità lavorativa nel mondo dell’alta ristorazione.

In un settore noto per i ritmi serrati e la pressione costante, la scelta di Perbellini rappresenta un gesto di grande sensibilità verso il proprio team. Una “pausa strategica” che, pur interessando giorni considerati tradizionalmente redditizi, viene adottata per garantire ai giovani talenti di cucina e sala un tempo di qualità da dedicare a sé stessi, alle proprie famiglie e passioni.

“Il tempo ben speso restituisce sempre qualcosa – ha dichiarato lo chef -. La chiusura dal sabato sera a tutto il lunedì è fondamentale per ricaricare le pile e affrontare il nostro lavoro nel modo migliore. Un investimento che ha un valore economico, ma soprattutto umano”.

In un’epoca in cui il turn over nel settore è alto e trattenere i talenti è una sfida cruciale, la decisione di Casa Perbellini 12 Apostoli può quindi diventare un esempio virtuoso di welfare aziendale. Se destinato a fare scuola, lo vedremo.