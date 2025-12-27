Fuga di gas in lungadige Rubele, intervento dei vigili del fuoco

Una fuga di gas in lungadige Rubele, a Verona, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: situazione sotto controllo.

Una fuga di gas è stata segnalata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27, a Verona, in lungadige Rubele. L’allarme è scattato intorno alle 14.15, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dalla polizia locale e dai tecnici di V-Reti.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. I tecnici sono al lavoro per individuare le cause della perdita. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’area è stata isolata e la situazione risulta sotto controllo.