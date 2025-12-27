Due uomini sono stati denunciati per ricettazione: fermati in autostrada, nel bagagliaio avevao 3mila euro di merce rubata.

Durante i servizi di vigilanza autostradale svolti nei giorni festivi, gli agenti della polizia stradale di Verona Sud hanno individuato un’auto sospetta in sosta presso l’area di servizio “Scaligera Ovest”, lungo l’autostrada A4 Brescia–Padova, nel territorio comunale di Soave.

Il controllo, effettuato nella giornata del 26 dicembre, ha permesso di identificare due cittadini georgiani di 29 e 28 anni, a bordo di un veicolo noleggiato nei giorni precedenti. Sin dalle prime fasi dell’intervento, i due uomini hanno mostrato un evidente stato di agitazione, fornendo versioni vaghe e contraddittorie in merito alla provenienza, alla destinazione del viaggio e ai motivi dello spostamento.

Gli accertamenti immediati hanno consentito di appurare che entrambi erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare furti e ricettazione. Alla luce di tali elementi, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione del veicolo.

La merce rubata nel bagagliaio dell’auto.

Nel bagagliaio sono stati rinvenuti tre sacchi contenenti numerosi prodotti cosmetici e capi di abbigliamento di vario genere, molti dei quali ancora dotati di dispositivi antitaccheggio. I due occupanti dell’auto non sono stati in grado di esibire scontrini, fatture o altra documentazione utile a giustificare il possesso della merce, né di fornire spiegazioni attendibili sulla sua provenienza.

Considerato il valore complessivo degli articoli, stimato in circa tremila euro, e tenuto conto dei precedenti specifici a carico dei fermati, la merce è stata sequestrata. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso.