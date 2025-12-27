Occupazione abusiva a Quinzano: sette denunciati, due arresti

Occupazione abusiva a Quinzano, intervento della polizia: 7 persone denunciate, 2 in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, giorno di Santo Stefano, gli agenti della polizia di Verona sono intervenuti all’interno di una struttura a Quinzano. I poliziotti hanno raggiunto il complesso dopo aver ricevuto, tramite l’app Youpol, una segnalazione anonima che indicava la presenza di alcuni individui all’interno. Una volta giunti presso l’edificio descritto, gli operatori hanno accertato che più persone avevano adibito lo stabile – privo di corrente elettrica ad eccezione di un piano e in condizioni di evidente degrado – a luogo di dimora.

Nei locali sono stati rinvenuti materassi, effetti personali delle persone occupanti, fornelli elettrici, residui alimentari ed una serie di altri elementi che hanno portato a considerare l’occupazione stabile e non occasionale. Nel corso dell’accompagnamento presso la Questura dei 7 cittadini stranieri presenti, tutti privi di documenti, 2 di loro – marocchini di 24 anni, irregolari sul territorio nazionale – hanno opposto una violenta resistenza, motivo per il quale sono stati arrestati. Entrambi sono stati inoltre denunciati per invasione di terreni ed edifici in concorso. Quest’ultimo reato è stato contestato anche alle altre 5 persone presenti nella struttura – una ragazza di nazionalità spagnola di 20 anni, una coetanea originaria della Germania e tre cittadini marocchini irregolari di 20, 22 e 27 anni.