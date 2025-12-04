Fondazione Onda conferma 6 Bollini Rosa agli ospedali di Verona

Salute della donna: Fondazione Onda conferisce 6 Bollini Rosa agli ospedali di Verona.

Fondazione Onda conferma il massimo riconoscimento (3+3) agli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma per il biennio 2026-2027. L’Aoui Verona è quindi leader nella prevenzione e cura della salute femminile. Con una cerimonia tenuta al Ministero della Salute, la Fondazione Onda Ets ha confermato il massimo riconoscimento, i Sei Bollini Rosa, all’Aoui di Verona per il biennio 2026-2027.

Sia l’ospedale di Borgo Trento che quello di Borgo Roma hanno ricevuto il punteggio massimo di tre Bollini Rosa ciascuno, identificando l’AOUI Verona come una struttura ospedaliera che riserva una particolare attenzione ai servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali problematiche femminili, adottando al contempo un approccio “in ottica di genere” anche per le patologie trasversali.

Rete nazionale di eccellenza.

L’assegnazione dei Bollini Rosa non solo premia l’eccellenza veronese, ma inserisce gli ospedali cittadini in una rete virtuosa e riconosciuta a livello istituzionale, composta da 370 strutture in tutta Italia. Il riconoscimento è frutto di una valutazione biennale basata su un questionario di oltre 500 domande, che analizza diversi criteri, tra cui: La presenza di specialità cliniche dedicate alla donna o che adottano un percorso specifico per il genere femminile (quest’anno sono state aggiunte Oftalmologia, Medicina del Dolore e reintrodotta Pediatria). L’appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici in ottica multidisciplinare. L’offerta di servizi relativi all’accoglienza, alla degenza e al supporto in casi di violenza sulle donne e sugli operatori.

Guida per la scelta consapevole.

Il network Bollino Rosa, supportato da un Advisory Board presieduto dal Prof. Walter Ricciardi, funge da supporto per le donne nella scelta consapevole della struttura sanitaria a cui affidarsi. Attraverso il sito dedicato (www.bollinirosa.it), le donne possono accedere a informazioni chiare e certificate sui servizi offerti dagli ospedali che garantiscono percorsi di prevenzione, diagnosi e cura sensibili alle esigenze femminili.