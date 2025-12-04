Verona è l’area con più auto incidentate in Veneto: attenzione a chi acquista veicoli usati.

Indagine Carfax: la provincia di Verona si conferma l’area più critica del Veneto per quanto riguarda le auto incidentate. Nel 2024, 3.211 auto sono state coinvolte in sinistri, posizionando Verona al primo posto nella classifica regionale, seguita da Padova (2.991) e Venezia (2.787).

Questo dato emerge da un’analisi condotta da Carfax, società leader nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su dati Aci-Istat, che accende i riflettori sul panorama regionale e sull’importanza della trasparenza nel mercato dell’usato.

Veneto in classifica nazionale.

A livello regionale, il Veneto si posiziona al 5° posto in Italia per numero totale di veicoli coinvolti, con 15.384 casi registrati nel 2024. Questo numero rappresenta un lieve aumento dello +0,7% rispetto all’anno precedente, un dato inferiore alla media nazionale. A livello nazionale, infatti, gli incidenti stradali hanno coinvolto oltre 207mila autovetture, con una crescita del +3,6% sul 2023.

Nonostante Verona sia in testa per numero assoluto di veicoli coinvolti, è una delle province che registra una leggera decrescita (-0,5%) rispetto al 2023. Al contrario, Belluno ha segnato l’aumento più significativo (+12,6%), seguita da Treviso (+9,7%) e Padova (+1,6%).

Rischio nell’usato: l’allarme di Carfax.

Lo studio di CARFAX evidenzia una problematica per chi si appresta ad acquistare un’auto di seconda mano in Veneto, e in particolare a Verona. L’analisi condotta sulla piattaforma mostra che quasi il 50% dei veicoli presenta almeno un fattore di rischio. Questi fattori possono includere danni e incidenti pregressi, provenienza dall’estero o, più seriamente, anomalie nel chilometraggio (il cosiddetto “schilometraggio”).