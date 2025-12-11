Fondazione Bentegodi, la nuova sede non arriva: Pasetto si dimette

Le dimissioni di Giorgio Pasetto dalla carica di presidente della Fondazione Bentegodi.

Giorgio Pasetto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione Bentegodi. L’annuncio è arrivato tramite una nota, pochi giorni dopo le critiche rivolte al Comune per quello che era stato definito un “immobilismo” rispetto alla ricerca di una nuova sede per l’ente sportivo.

La Fondazione, da tempo, segnalava infatti la necessità urgente di spazi adeguati per garantire attività sportive e sociali, chiedendo tempi certi e una prospettiva chiara per il proprio futuro operativo.

Nella nota, Pasetto spiega le ragioni della sua scelta: “È una decisione maturata con senso di responsabilità, non per polemica. Ho sempre considerato la Bentegodi un patrimonio della città e ho cercato di tutelarla sollevando un problema reale: la necessità di spazi adeguati, tempi certi e continuità operativa. Le mie parole sono state lette in chiave politica, ma non erano un attacco: erano un tentativo di portare all’attenzione un’esigenza concreta”.

“Se il mio ruolo – aggiunge – invece di facilitare, viene percepito come motivo di tensione, è più corretto fare un passo indietro per non diventare un ostacolo”. “Continuerò – conclude – da cittadino e professionista, a sostenere ogni percorso utile alla crescita dello sport e dei servizi della nostra comunità”.