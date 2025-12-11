A Bovolone emergono dubbi sulla presunta aggressione subita da una donna 50enne nel sottopasso ferroviario.

Nuovi elementi stanno gettando ombre sulla presunta aggressione con tentata rapina ai danni di una ciclista nel sottopasso di piazzale Aldo Moro, a Bovolone. La vicenda, denunciata da una donna cinquantenne che aveva parlato di due sconosciuti come autori dell’attacco, è ora al centro di testimonianze discordanti circolate online.

A mettere in discussione la prima ricostruzione è soprattutto il racconto di una giovane di origine nordafricana, fidanzata con uno dei ragazzi inizialmente indicati come possibili aggressori. In un post, la giovane sostiene che lei e due amici avrebbero soccorso la donna, che sarebbe caduta dalla bicicletta in stato di ebbrezza, e che non ci sarebbe invece stata alcuna aggressione.

La ciclista, presunta vittima dell’aggressione, ha però subito replicato respingendo questa versione. E il caso, rilanciato sui social con centinaia di commenti, rimane ancora al vaglio delle forze dell’ordine, chiamate a fare chiarezza su una vicenda ancora tutta da definire.