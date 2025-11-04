È tempo di violette a ponte Catena, Amia regala 250 dipladenie ai veronesi: dove ritirarle.

Amia regala le dipladenie di ponte Catena: un tocco di primavera per non pensare al freddo in arrivo anche a Verona. Il settore Verde di Amia, su indicazione del Comune, sta procedendo alla sostituzione delle fioriere sul ponte Catena per prepararle all’inverno. Le dipladenie, che hanno colorato il ponte per tutta l’estate, lasceranno il posto alle più resistenti violette.

Per evitare sprechi e valorizzare il verde urbano, Amia distribuirà gratuitamente 250 dipladenie ai cittadini. L’iniziativa mira a riutilizzare le piante e a coinvolgere la città nella cura e nel rispetto dell’ambiente.

Le porte delle serre Amia in via della Diga, (traversa di Lungadige Attiraglio, vicino alla Diga del Chievo) saranno aperte venerdì 7 novembre, dalle ore 9 alle 12, per la distribuzione delle piante.