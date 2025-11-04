Al Castello di Bevilacqua la rievocazione del “Mistero” dei Conti: storia, balli settecenteschi e cena.

Prosegue la rassegna “Veneto: Spettacoli di Mistero” al castello di Bevilacqua per svelare le storie e leggende legate ai Conti. Grazie alle pro loco venete, il festival prosegue il suo “viaggio nell’ignoto”, valorizzando un patrimonio culturale spesso nascosto.

L’appuntamento nel Veronese sarà giovedì 6 novembre, quando il Castello di Bevilacqua diventerà la scenografia per la rievocazione storica intitolata “Da Ala di Trento a Bevilacqua… La storia prosegue”.

Il programma.

L’evento ripercorrerà le vicende della dinastia dei Conti Bevilacqua, dalle origini del 1336 fino alla sua estinzione nel 1899. I visitatori saranno condotti attraverso sale e cortili, scoprendo le meraviglie artistiche e le leggende del castello. In punti evocativi, assisteranno a brevi scene teatrali che daranno vita ai protagonisti della famiglia.

L’evento prevede anche uno spunto storico: i Bevilacqua, partiti da Ala di Trento come commercianti di legname, fecero fortuna prestando denaro ai Della Scala a Verona.

Dopo la cena servita nella Sala dei Troni, entrerà in scena il gruppo dei Vellutai di Ala, in abiti settecenteschi, con una rappresentazione teatrale e, a fine serata, danze d’epoca accompagnate da musiche del XVIII secolo. La compagnia teatrale “I Tardi” di Castagnaro, in costumi storici di varie epoche, porterà in scena momenti significativi della dinastia.

Ore 19:00: Accoglienza all'ingresso del Castello e cena in Sala Troni.

Ore 20:30: Inizio spettacolo dei "Vellutai" di Ala (Trento).

Ore 21:00: Inizio visita guidata con animazione a cura de "I Tardi di Castagnaro".

Ore 22:00: Saluto finale nel cortile del pozzo con spettacolo di ballo dei Vellutai.

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona, l'ingresso è gratuito per ragazzi fino a 10 anni e persone con disabilità. La prenotazione è obbligatoria.































