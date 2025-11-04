Al Castello di Bevilacqua la rievocazione del “Mistero” dei Conti: storia, balli settecenteschi e cena.
Prosegue la rassegna “Veneto: Spettacoli di Mistero” al castello di Bevilacqua per svelare le storie e leggende legate ai Conti. Grazie alle pro loco venete, il festival prosegue il suo “viaggio nell’ignoto”, valorizzando un patrimonio culturale spesso nascosto.
L’appuntamento nel Veronese sarà giovedì 6 novembre, quando il Castello di Bevilacqua diventerà la scenografia per la rievocazione storica intitolata “Da Ala di Trento a Bevilacqua… La storia prosegue”.
Il programma.
L’evento ripercorrerà le vicende della dinastia dei Conti Bevilacqua, dalle origini del 1336 fino alla sua estinzione nel 1899. I visitatori saranno condotti attraverso sale e cortili, scoprendo le meraviglie artistiche e le leggende del castello. In punti evocativi, assisteranno a brevi scene teatrali che daranno vita ai protagonisti della famiglia.
L’evento prevede anche uno spunto storico: i Bevilacqua, partiti da Ala di Trento come commercianti di legname, fecero fortuna prestando denaro ai Della Scala a Verona.
Dopo la cena servita nella Sala dei Troni, entrerà in scena il gruppo dei Vellutai di Ala, in abiti settecenteschi, con una rappresentazione teatrale e, a fine serata, danze d’epoca accompagnate da musiche del XVIII secolo. La compagnia teatrale “I Tardi” di Castagnaro, in costumi storici di varie epoche, porterà in scena momenti significativi della dinastia.
- Ore 19:00: Accoglienza all’ingresso del Castello e cena in Sala Troni.
- Ore 20:30: Inizio spettacolo dei “Vellutai” di Ala (Trento).
- Ore 21:00: Inizio visita guidata con animazione a cura de “I Tardi di Castagnaro”.
- Ore 22:00: Saluto finale nel cortile del pozzo con spettacolo di ballo dei Vellutai.
La quota di partecipazione è di 15 euro a persona, l’ingresso è gratuito per ragazzi fino a 10 anni e persone con disabilità. La prenotazione è obbligatoria.
