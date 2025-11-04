Addio a Tiziano Gazzi: una vita dedicata all’impegno civile e all’Anpi

Verona piange la scomparsa di Tiziano Gazzi, vice presidente dell’Anpi, una vita dedicata con passione all’impegno civile.

Nella mattinata di martedì 4 novembre è scomparso improvvisamente Tiziano Gazzi, vicepresidente provinciale dell’Anpi Verona, a causa di un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute. Figura di riferimento per il mondo dell’antifascismo veronese, Gazzi aveva ricoperto la carica di presidente provinciale dell’associazione partigiani tra il 2016 e il 2021, distinguendosi come il primo non partigiano a guidare la sezione scaligera.

Dopo la fine del suo mandato, aveva continuato a far parte della dirigenza come vicepresidente provinciale, proseguendo un impegno che andava ben oltre le cariche formali.

“Tiziano è stato molto di più delle responsabilità che ha ricoperto – lo ricorda commossa l’Anpi Verona –. È stato un punto di riferimento imprescindibile, un esempio di integrità, abnegazione e disponibilità senza eguali. Ha incarnato appieno i valori della nostra associazione ed è stato una pietra angolare dell’Anpi Verona. Alla moglie Chiara e ai figli Giovanni ed Elena vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Anpi Verona centro e dell’intera comunità che in questi anni ha condiviso con lui ideali, battaglie e amicizia”.

Profondamente legato alla memoria della Resistenza e ai principi costituzionali, Gazzi era conosciuto per la sua passione, la sua capacità di ascolto e la dedizione con cui si spendeva per l’associazione e per i giovani che si avvicinavano all’impegno civile.