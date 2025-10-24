Proseguono i lavori per la filovia a Verona: da lunedì 27 ottobre viale delle Nazioni sarà a senso unico alternato per una settimana.

Proseguono i lavori propedeutici alla filovia di Verona, e in particolare i prossimi interventi riguarderanno la zona di viale delle Nazioni. Si parte da via Corsini, in zona est, dove si stanno completando le opere stradali e dove le lavorazioni proseguiranno fino a dicembre con i successivi interventi sugli impianti semaforici di via Cernisone e via Zeviani.

Ma il passaggio più delicato è a Verona Sud, in viale delle Nazioni, dove da lunedì 27 ottobre prenderanno il via gli interventi di riassetto di Largo Perlar per gli attraversamenti dei cavidotti stradali. Le lavorazioni comporteranno una corsia unica a senso alternato per circa una settimana con l’obiettivo di completare la fase più critica entro l’inizio di novembre, così da liberare la viabilità prima di Fieracavalli e dell’avvio dei mercatini di Natale, previsto per il 21 novembre.

La linea di prova.

Ed è proprio da viale delle Nazioni che passerà la futura linea di prova della filovia, la prima tratta su cui i convogli effettueranno i test di esercizio. Per questo motivo i lavori in corso rivestono un’importanza strategica con le infrastrutture tecnologiche e gli impianti che si stanno predisponendo lungo il viale che sono propedeutici all’attivazione della linea di prova, passo indispensabile per la successiva messa in funzione dell’intero sistema di trasporto elettrico cittadino.

A questo proposito Comune e Amt3 confermano che l’obiettivo è arrivare entro inizio anno nuovo alla sperimentazione del servizio senza passeggeri lungo il tracciato sud, così da verificare tempi, trazione e compatibilità tecnica dei mezzi.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale, insieme alla polizia Locale e agli enti di gestione della mobilità, ha predisposto, a partire da lunedì e per tutta la durata dei lavori in viale delle Nazioni, un piano del traffico ad hoc per minimizzare i disagi alla circolazione.