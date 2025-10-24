Mistero a Verona: il corpo di una donna nell’Adige, a Ponte Pietra, notato da alcuni passanti, è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Il corpo di una donna è stato recuperato questa mattina, venerdì 24, nelle acque dell’Adige, nei pressi di Ponte Pietra a Verona. A notarlo erano poco prima stati alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme alla polizia locale. I sommozzatori hanno provveduto a riportare il corpo a riva, mentre la zona è stata subito transennata per consentire gli accertamenti. Si tratterebbe di una donna, senza documenti e non ancora identificata. Successivamente la polizia, giunta sul posto, ha avviato le indagini.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma gli inquirenti non escludono ulteriori verifiche. Il magistrato potrebbe disporre l’autopsia nelle prossime ore, al fine di chiarire le cause del decesso.

++ notizia in aggiornamento ++