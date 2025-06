Maxi cantiere per la filovia a Veronetta, chiude lungadige Porta Vittoria. Lavori anche a Verona sud, rivoluzionata la viabilità.

Nuovo importante step per il maxi cantiere della filovia di via XX Settembre a Veronetta, dove transiterà la linea rossa dell’infrastruttura: e cambia ancora la viabilità in zona. In particolare, lungadige Pasetto diventa percorribile a doppio senso di marcia per la presenza del cantiere su lungadige Porta Vittoria. In virtù della presenza del cantiere verranno pertanto modificati alcuni sensi anche all’interno del quartiere per agevolarne l’entrata e l’uscita da parte dei residenti. Il cantiere partirà lunedì 9 giugno mentre le modifiche alla viabilità entreranno in vigore già da sabato 7. La presenza della polizia locale, che nelle prime settimane sarà sul posto con una decina di agenti, sarà di supporto per agevolare il traffico e dare informazioni e indicazioni.

In linea con il cronoprogramma, il secondo stralcio di lavori prevede una nuova proiezione di ulteriori cento metri ai primi di luglio per consentire di riqualificare completamente acquedotto e fognatura e di sistemare e ordinare gli allacci del gas e le condotte pluviali, queste ultime tuttora potenzialmente pericolose in ottica di cedimenti a causa della saturazione del terreno dovuta alla acque piovane. Lavorazioni necessarie a ridare vita ai sottoservizi vetusti datati inizio secolo scorso. Ma verranno rifatti anche i marciapiedi da entrambi i lati. Marciapiedi che verranno posati a partire dai primissimi giorni di luglio, quando il cantiere itinerante avrà definitivamente abbandonato la prima area occupata.

Chiude lungadige Porta Vittoria.

In parallelo alle lavorazioni su via XX Settembre, parte sabato un nuovo cantiere che comporta la chiusura di lungadige Porta Vittoria e via San Francesco. Durate i lavori, che dureranno fino a settembre, la circolazione su lungadige Porta Vittoria, nei tratti non interessati dal cantiere, sarà riservata ai soli residenti, frontisti e ai mezzi di carico-scarico. Di fatto, nel tratto centrale della via, sarà impedita la svolta a destra su via San Francesco, quest’ultima aperta parzialmente alla circolazione solo fino alla Biblioteca Frinzi, dove sarà obbligatoria la svolta a sinistra. Il tratto di strada compreso tra Biblioteca fino alla ex facoltà di Economia e poi in direzione via dell’Università da un lato e via dell’Artigliere dall’altro, sarà infatti un unico cantiere.

Stop agli allagamenti.

Queste lavorazioni si rendono necessarie per realizzare una vasca di laminazione che elimini definitivamente il problema degli allagamenti in quartiere, simile a quella realizzata per evitare lo stesso problema in corso Portoni Borsari: un grande invaso che con una condotta andrà a scaricare a gravità in Adige.

Per poter procedere con l’intervento su lungadige Pasetto, è prevista la rimozione di tre alberi, che verranno poi sostituite da nuove piantumazioni sul territorio comunale. E’ inoltre prevista un’operazione di riqualificazione ambientale attraverso soluzioni NBS, ovvero “Basate sulla Natura”. Dal punto di vista viabilistico, detto della chiusura di lungadige Porta Vittoria che sarà accessibile parzialmente da ambo i lati solo ai residenti, lungadige Pasetto diverrà a doppio senso, grazie all’eliminazione degli stalli di sosta. Importante sottolineare che chi percorrerà lungadige Pasetto in direzione piazza Isolo, all’incrocio potrà solo procedere diritto: nessuna possibilità di svolta a sinistra su Ponte Navi, pertanto, chi proverrà da via Torbido e da lungadige Galtarossa, dovrà obbligatoriamente attraversare ponte Aleardi se vorrà dirigersi verso il centro città.

Verona sud.

Anche a Verona Sud procedono le lavorazioni per completare i cantieri del futuro circuito filoviario, linea gialla. In vista dei prossimi interventi per l’adeguamento dei canali stradali, due saranno le modifiche maggiormente impattanti:



La prima riguarda viale delle Nazioni nel tratto da Largo Perlar fino all’imbocco del sottopasso di Verona Sud. I lavori interesseranno prima l’incrocio di Largo Perlar, poi entrambe le direzioni sulle corsie più esterne, e infine entrambe le direzioni sulle corsie centrali. L’insieme di queste attività è indispensabile per ricalibrare le carreggiate stradali e accogliere le nuove corsie riservate al Trasporto Pubblico Locale.

Contestualmente, al via anche le operazioni di rinnovo di viale del Commercio. Si inizia con l’asfaltatura della porzione est, rimasta per decenni occupata da binari tramviari abbandonati e finalmente pronta ad ospitare il traffico privato ed una nuova pista ciclabile. Una volta completate tali attività (che si svolgeranno nell’attuale configurazione di cantiere, quindi senza intralcio al traffico veicolare attuale), il traffico verrà deviato proprio sul nuovo tratto realizzato, per consentire l’allestimento del cantiere lato ovest, dove ora transitano le automobili che verrà anch’esso completamente rinnovato.



Per entrambi gli ambiti di intervento si prevedono cantieri che, pur modificandosi in funzione dell’avanzamento dei lavori, resteranno attivi per tutto il periodo estivo, a partire dalla chiusura dell’anno scolastico in corso (09 giugno) e fino ai primi di settembre 2025.

Ferrari: “Lavori come da cronoprogramma”.

“I lavori proseguono come da cronoprogramma – afferma l’assessore alla Mobilità e alle Opere Complesse Tommaso Ferrari-. La nuova fase in partenza nei prossimi giorni e che proseguirà per tutta l’estate impatta in modo significativo sulla viabilità della zona, da qui l’attivazione di alcune modifiche anche nelle vie interne al quartiere per agevolarne l’entrata e l’uscita da parte dei residenti. In parallelo procedono anche i lavori per la filovia a Verona sud sulla linea di prova che dalla Genovesa porterà in Stazione Porta Nuova”.

Sul fronte parcheggi, il dirigente della Mobilità Michele Fasoli ha ricordato che ‘per far fronte alla momentanea perdita dei posti auto su lungadige Porta Vittoria, quelli in lungadige Pasetto saranno riservati ai residenti, così come quelli del parcheggio del Cimitero e di piazzale Maestri del Commercio. I controllori di Amt3 verificheranno che teli indicazioni vengano rispettate”.