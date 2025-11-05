Coldiretti porta il piatto olimpico “polenta e pastim” a Fieracavalli

Gusto e tradizione veneta: Coldiretti apre la “Locanda dei Cuochi Contadini” nel Padiglione 1 di Fieracavalli.

Coldiretti protagonista a Fieracavalli nel padiglione 1, con la Locanda dei Cuochi Contadini e il menù veneto a km zero. Fieracavalli 2025 non sarà solo un palcoscenico per il mondo equestre, ma anche una vetrina d’eccellenza per l’agricoltura sostenibile e i sapori autentici del territorio. Coldiretti si conferma tra i principali protagonisti della 127esima edizione, presenziando per tutta la durata della manifestazione, dal 6 al 9 novembre, con un’iniziativa gastronomica che promette di richiamare l’attenzione sul valore della filiera corta: La Locanda dei Cuochi Contadini.

Il cuore rurale nel padiglione 1.

Il Padiglione 1 della Fiera di Verona è stato interamente pensato da Coldiretti per valorizzare il mondo rurale, la multifunzionalità delle imprese agricole e i principi di sostenibilità. Al centro di questo spazio si troverà la Locanda dei Cuochi Contadini di Terranostra Campagna Amica.

L’iniziativa non è una semplice area ristoro, ma un’esperienza gastronomica che mette in tavola la cucina contadina veneta con un menù interamente basato su prodotti a km zero. L’obiettivo è esaltare la ricchezza enogastronomica locale e dare un impulso concreto al lavoro degli agrichef e delle aziende agricole del territorio.

Polenta e pastim: il gusto olimpico a km zero.

Il piatto d’onore e vero simbolo della rassegna alla Locanda sarà la “Polenta di Mais Sponcio con Pastim”. Questa proposta non è casuale: si tratta infatti di una esclusiva a km zero che funge da ponte ideale tra la tradizione alpina e la realtà scaligera, essendo stata scelta come piatto rappresentativo per l’evento Milano Cortina 2026.