Scelta della scuola: a Verona c’è il salone dell’Orientamento

Verona aiuta i giovani a progettare il futuro: alla Gran Guardia il salone dell’Orientamento.

Alla Gran Guardia di Verona ci saranno 57 istituti per scegliere il percorso di studi più adatto: è iniziato il Salone dell’Orientamento. Dal 5 all’8 novembre, il Palazzo ospita la 17esima edizione del Salone dell’Orientamento, l’appuntamento top per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Verona, dalla Provincia e dalla rete Orientaverona, offre un’opportunità unica: incontrare in un solo luogo 57 istituti scolastici del territorio, tra licei, istituti tecnici, professionali e centri di formazione.

Punto d’incontro.

Obiettivo primario del Salone è permettere ai visitatori di confrontare l’intera offerta formativa, dialogando direttamente con docenti e studenti senior per raccogliere informazioni dettagliate e progettare un percorso di studi consapevole.

La manifestazione ha preso il via con l’inaugurazione ufficiale, oggi mercoledì 5 novembre. Un momento particolarmente toccante è la performance “La bussola dei sogni”, degli studenti delle scuole secondarie superiori. I giovani, ispirati dalla frase di Antoine de Saint-Exupéry (“Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà”), propongono un messaggio di incoraggiamento ai coetanei chiamati a prendere la loro decisione.

Incontri per le famiglie.

Oltre alle visite guidate riservate, che nelle mattinate del 5, 6 e 7 novembre coinvolgeranno 2.704 studenti, sono previsti momenti di supporto per i genitori.

Gli incontri informativi per le famiglie, intitolati “Scelgo la mia scuola, progetto il mio futuro”, si terranno nei pomeriggi del 7 e 8 novembre alle ore 16:00. Questi appuntamenti sono pensati per fornire strumenti pratici per una riflessione mirata sui criteri di scelta del percorso scolastico.

Il pubblico generale e le famiglie potranno accedere liberamente all’esposizione nei seguenti orari: i pomeriggi del 6 e 7 novembre e tutta la giornata di sabato 8 novembre.

Guida digitale plurilingue.

A supporto dell’evento, la rete Orientaverona distribuisce gratuitamente la guida “Le strade per il Futuro”, che raccoglie l’intera offerta formativa veronese. Grazie al sostegno di Fondazione Cariverona, la pubblicazione è disponibile anche in una versione digitale arricchita e tradotta in più lingue, pensata per rispondere alle esigenze degli studenti stranieri e delle loro famiglie, consultabile sul sito ufficiale.