Festa dell’olio nuovo a Campagna Amica: degustazioni al mercato

Olio nuovo: assaggi gratuiti e lezioni di riconoscimento al mercato coperto di Campagna Amica a Verona.

Il mercato coperto di Campagna Amica di via Macello 5 a Verona, celebra l’inizio della nuova stagione olivicola con la “Festa dell’Olio”. Un evento dedicato all’olio extra vergine d’oliva del territorio veronese. L’iniziativa si svolgerà nel weekend di sabato 29 e domenica 30 novembre, in collaborazione con Aipo (Associazione Interregionale Produttori Olivicoli del Veneto). L’obiettivo è valorizzare la produzione locale e formare i consumatori a riconoscere l’alta qualità dell’olio veronese.

Approfondimento e assaggi sensoriali.

La giornata clou dell’evento sarà sabato 29 novembre, dedicata all’approfondimento tecnico e sensoriale. In programma ci sono due sessioni di degustazioni guidate, tenute dall’esperto Antonio Volani, con orari fissati alle 9.30 e alle 11.30.

I partecipanti saranno condotti in un percorso comparativo che metterà in luce le differenze tra tre tipologie di olio distintive.

L’olio del Lago di Garda, presentato dall’Azienda Agricola Colle d’Oro sul Lago.

L’olio delle colline veronesi, a cura dell’Agriturismo San Felice.

Una campionatura di olio comunemente reperibile nei supermercati, utilizzata come metro di paragone.

Inoltre, per l’intera giornata di sabato e per la mattina di domenica, le aziende presenti (Az. Agricola Colle d’Oro sul Lago e Agriturismo San Felice) offriranno assaggi gratuiti del loro olio nuovo in abbinamento al pane artigianale, esaltando i sapori della terra veronese. L’Azienda Agricola Colle d’Oro sul Lago continuerà gli assaggi anche nella mattinata di domenica 30 novembre.