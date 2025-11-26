I carabinieri di Sanguinetto hanno arrestato in flagranza di reato per furto un 19enne, sorpreso a rubare dentro una casa.

Il 22 novembre scorso i carabinieri di Sanguinetto hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di furto aggravato in abitazione.

Nello specifico, erano da poco trascorse le 17 quando al 112 della Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Legnago veniva segnalato un furto in atto presso un’abitazione di Sanguinetto, dove un individuo, dopo aver forzato una finestra, si era introdotto all’interno trafugando beni vari e valori all’anziana proprietaria di casa.

Nel giro di pochi minuti, sul posto giungeva la pattuglia che già si trovava in perlustrazione proprio per mirati controlli del territorio, la quale riusciva a cogliere in flagranza il 19enne che, all’interno dell’abitazione, era ancora intento a rovistare in cerca di valori e denaro, oltre a quelli di cui si era già impossessato; refurtiva recuperata e restituita alla vittima.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane veniva arrestato e, concluse le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di Legnago; nella mattinata seguente il 19enne veniva condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale convalidava l’arresto, disponeva la custodia cautelare in carcere dell’arrestato e rinviava l’udienza.