Un 34enne arrestato per spaccio in un bar vicino a piazza Bra dai carabinieri di Verona: aveva l’hashish nascosto nella sciarpa.

Alle prime luci dell’alba, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Verona, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 34enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nei pressi di un locale, noto ritrovo di giovani, nei pressi di piazza Bra, quando una pattuglia individuava un giovane che, alla vista dei carabinieri, cercava di eludere il controllo; inoltre, a far insospettire i militari è stata la presenza del giovane seduto a un tavolo del locale, senza consumare nulla e con l’atteggiamento di attesa.

L’hashish nascosto nella sciarpa.

Immediatamente i carabinieri decidevano di procedere al controllo del giovane il quale, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di due involucri del peso complessivo di 21.40 grammi di hashish celati nella sciarpa; tutto sottoposto a sequestro.

Pertanto, informata la Procura della Repubblica di Verona, il giovane veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei carabinieri di via Salvo D’Acquisto.

Nella mattinata odierna il 34enne è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale Scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviato l’udienza a marzo 2026, applicando allo stesso la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Verona.