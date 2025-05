Federico Bricolo confermato alla guida di Veronafiere.

Federico Bricolo è stato confermato all’unanimità presidente di Veronafiere per il triennio 2025-2028. Lo ha deciso oggi l’Assemblea dei Soci che, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 del Gruppo, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione: Romano Artoni, vicepresidente uscente e manager con lunga esperienza nel settore finanziario; Marina Montedoro, nuova vicepresidente, direttrice di Coldiretti Veneto; Barbara Ferro, esperta in programmazione strategica, pianificazione economico-finanziaria e organizzazione; Désirée Zucchi, imprenditrice del settore culturale e formatrice aziendale; Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis; Alfonso Sonato, commercialista e revisore legale con incarichi in enti pubblici e privati.

Si tratta di un Consiglio rinnovato per due terzi – con cinque nuovi consiglieri su sette – che per la prima volta nella storia di Veronafiere presenta una maggioranza femminile, con quattro donne su sette componenti.

Federico Bricolo: “Per Veronafiere un altro triennio pieno di sfide”.

“La riconferma alla presidenza di Veronafiere è un onore e una responsabilità che accolgo con il massimo impegno – commenta Federico Bricolo –. Ci tengo quindi ad esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i Soci per la rinnovata fiducia. Senza la loro vicinanza all’Azienda dimostrata in questi anni i risultati record ottenuti con gli ultimi bilanci non sarebbero stati possibili. Grazie anche al Consiglio di amministrazione uscente per il grande lavoro fatto e per le tante responsabilità che si è assunto e all’amministratore delegato Maurizio Danese per il lavoro svolto e la collaborazione di questi anni”.

“Si apre oggi – continua Bricolo – un altro triennio pieno di sfide e di nuovi risultati da raggiungere, che affronteremo con spirito di squadra con il cda appena nominato, caratterizzato da visione, energia e competenze e con il direttore generale Adolfo Rebughini. Con le colleghe, la cui forte presenza sarà senz’altro un valore aggiunto, e i colleghi del Consiglio di amministrazione, inizieremo subito a lavorare per consolidare e far crescere ulteriormente il posizionamento di Veronafiere, nel panorama fieristico nazionale e internazionale, come player di riferimento per la promozione delle importanti filiere del Made in Italy rappresentate nel nostro portafoglio”.

Le congratulazioni di Fontana.

“Congratulazioni a Federico Bricolo per la riconferma a presidente di Veronafiere Spa e complimenti ai componenti del nuovo consiglio di amministrazione. La sua rielezione evidenzia la qualità del lavoro svolto in questi anni, insieme a tutto lo staff, e garantisce la continuità dell’impegno a salvaguardia della valorizzazione e della promozione delle nostre eccellenze a livello internazionale. A Bricolo, a tutta la dirigenza e al personale della fiera rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

E quelle di Zaia.

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Federico Bricolo per la riconferma alla presidenza di Veronafiere per il triennio 2025-2028. Si tratta di un incarico prestigioso e strategico per il sistema economico e fieristico del Veneto, che premia il lavoro svolto finora e rilancia l’impegno per i prossimi anni in un contesto di crescente competitività internazionale”. Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la decisione assunta oggi dall’Assemblea dei Soci di Veronafiere, che ha anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione.