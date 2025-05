“Cantastorie nei Quartieri”: a Verona “Osti, Goti, Stramboti”, il recital in veronese sulle osterie di una volta.

Torna a Verona la rassegna Cantastorie nei Quartieri: tutto pronto per “Osti, Goti, Stramboti”, il recital in veronese sulle osterie di una volta. L’evento è promosso dal Comune di Verona nell’ambito del progetto Città Sane in collaborazione con l’Associazione per la Pace tra i Popoli. L’edizione di quest’anno propone il recital “Osti, Goti, Stramboti”, uno spettacolo in veronese dedicato alla memoria delle vecchie osterie e alle musiche della tradizione locale.

Protagonisti dell’evento sono Mauro Dal Fior (voce narrante), Giuliana Bergamaschi (canto) e Claudio Moro (chitarra), che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra racconti, suoni e atmosfere popolari.

Il calendario.

Il calendario prevede quattro appuntamenti serali in diverse circoscrizioni della città.

Venerdì 9 maggio ore 21:00 – 4ª Circoscrizione , Sala A. Benato (Via Mincio, 12).

ore 21:00 – , Sala A. Benato (Via Mincio, 12). Sabato 10 maggio ore 21:00 – 6ª Circoscrizione , Sala Centro Tommasoli (Via L. Perini, 7).

ore 21:00 – , Sala Centro Tommasoli (Via L. Perini, 7). Sabato 17 maggio ore 21:00 – 7ª Circoscrizione , Aula Magna Scuola Fava (Via Marconcini, 3).

ore 21:00 – , Aula Magna Scuola Fava (Via Marconcini, 3). Venerdì 23 maggio ore 21:00 – 1ª e 3ª Circoscrizione, Giardino d’Estate (Viale C. Galliano, 2).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.