Benessere in fattoria: una settimana a porte aperte nel veronese

Una settimana di inclusione e natura: le fattorie sociali di Verona aprono le porte.
Dal 25 al 30 agosto le Fattorie Sociali della provincia di Verona aprono le porte con un ricco calendario di attività dedicate all’inclusione e al benessere, tra laboratori, natura e momenti di condivisione. L’iniziativa rientra nel progetto di Inclusione Sociale dell’Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con Coldiretti, e coinvolge persone seguite dai servizi territoriali per disabilità, salute mentale, autismo, dipendenze, infanzia e famiglie.
Da oltre un anno, infatti, l’azienda sanitaria scaligera lavora sul tema delle fattorie sociali come possibile nuova unità di offerta, capace di unire agricoltura, accoglienza e percorsi educativi. “L’inclusione sociale è uno degli aspetti qualificanti del nostro lavoro – sottolinea la direttrice generale, Patrizia Benini –. Le fattorie sociali rappresentano un’esperienza unica, che amplia le opportunità per le persone con fragilità e per le loro famiglie“.
Il progetto di inclusione sociale, avviato dall’Ulss 9, ha già raccolto quasi un centinaio di adesioni tra enti, aziende, associazioni, istituzioni e realtà culturali e sportive del territorio (www.inclusionesocialeulss9.it).
Il programma della settimana
La settimana delle fattorie sociali si annuncia come un viaggio tra esperienze a contatto con la natura, creatività e scoperta.
- Pescantina – Alla Fattoria didattica L’intreccio dei colori, dal 25 al 30 agosto, laboratori di orticoltura e avvicinamento al mondo degli animali, con attività legate anche alla coltivazione dell’uva.
- Ronco all’Adige – L’Associazione Don Girelli – Casa San Giuseppe propone, sempre dal 25 al 30 agosto, Estate da vivere, tutti protagonisti! al Sunshine Ranch: giochi all’aperto, laboratori creativi, giardinaggio e attività di cucina naturale.
- Vigo di Legnago – Il 26 agosto l’Agriturismo Tre Rondini ospita Biscotti per tutti, un laboratorio di preparazione e condivisione di dolci.
- Verona (GardaFarm) – Sempre il 26 agosto, nel giardino sensoriale di via Gardesane, percorso tra colori e profumi con il laboratorio Sapore di sale, dedicato agli aromi e alla cucina naturale.
- Verona (Ca’ Vignal) – Alla cooperativa Cercate, il 28 e 29 agosto mattinate negli orti e nelle serre, con possibilità di picnic all’aperto.
- Valeggio sul Mincio – Alla Fattoria La Radura, il 29 e 30 agosto, Mille foglie, mille forme: passeggiate, raccolta di foglie e laboratorio di pittura naturale.
- Monteforte d’Alpone – Il 30 agosto, a Ca’ Rugate, laboratorio creativo con materiali naturali raccolti in fattoria, per trasformarli in opere artistiche uniche.