Benessere in fattoria: una settimana a porte aperte nel veronese

Una settimana di inclusione e natura: le fattorie sociali di Verona aprono le porte.

Dal 25 al 30 agosto le Fattorie Sociali della provincia di Verona aprono le porte con un ricco calendario di attività dedicate all’inclusione e al benessere, tra laboratori, natura e momenti di condivisione. L’iniziativa rientra nel progetto di Inclusione Sociale dell’Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con Coldiretti, e coinvolge persone seguite dai servizi territoriali per disabilità, salute mentale, autismo, dipendenze, infanzia e famiglie.

Da oltre un anno, infatti, l’azienda sanitaria scaligera lavora sul tema delle fattorie sociali come possibile nuova unità di offerta, capace di unire agricoltura, accoglienza e percorsi educativi. “L’inclusione sociale è uno degli aspetti qualificanti del nostro lavoro – sottolinea la direttrice generale, Patrizia Benini –. Le fattorie sociali rappresentano un’esperienza unica, che amplia le opportunità per le persone con fragilità e per le loro famiglie“.

Il progetto di inclusione sociale, avviato dall’Ulss 9, ha già raccolto quasi un centinaio di adesioni tra enti, aziende, associazioni, istituzioni e realtà culturali e sportive del territorio (www.inclusionesocialeulss9.it).

Il programma della settimana

La settimana delle fattorie sociali si annuncia come un viaggio tra esperienze a contatto con la natura, creatività e scoperta.