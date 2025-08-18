Bentegodi Verona, due atlete volano alto

Tuffi Bentegodi: Bragantini vola negli Stati Uniti, Poggi ai Mondiali Master.

Verona, Bragantini vola negli USA, Poggi ai Mondiali Master: un 2025 da ricordare per la sezione tuffi della Bentegodi Verona. Dopo i successi nazionali di Benedetta Manfrin e Daniel Prutean tra gli esordienti (15 ori complessivi) e l’argento juniores di Gregorio Tosi dalla piattaforma, festeggia ora due traguardi di respiro internazionale.

La notizia più clamorosa riguarda Cecilia Bragantini, due volte campionessa italiana juniores, che ha ottenuto una borsa di studio sportiva all’Università del North Carolina. Un risultato storico per una tuffatrice veronese, che continuerà a gareggiare anche con i colori gialloblù. “Un’esperienza che mi permetterà di crescere nello sport e nello studio”, ha commentato l’atleta, ringraziando società, coach e famiglia per il sostegno.

Grande soddisfazione anche per il tecnico Ricky Giacometti, che sottolinea l’importanza di strutture all’avanguardia come quelle americane e auspica che in futuro anche in Italia si possano offrire opportunità simili.

Non meno importante il traguardo di Laura Poggi, bresciana di casa a Verona con la Bentegodi, pronta a partire per i Campionati Mondiali Master di Singapore, dove punta a una medaglia. “Mi sento pronta e motivata grazie al lavoro svolto insieme alla squadra”, ha dichiarato.