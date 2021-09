Nelle farmacie di Verona già vaccinati 350 studenti under 19, è record

Verona, nelle farmacie vaccinati 350 studenti tra i 12 e i 19 anni.

Nell’ultima settimana monitorata (23-29 agosto) nelle farmacie di Verona sono state eseguite 899 vaccinazioni, che salgono a 4.536 da inizio campagna preventiva, 349 delle quali a ragazzi tra i 12 e i 19 anni (report Azienda Zero del 29.08.2021). Il numero più alto di tutto il Veneto.

“C’è ancora tempo in vista dell’autunno e in particolare prima dell’avvio dell’anno scolastico per sottoporsi alla prima dose del vaccino anti Covid raggiungendo lo step immunitario iniziale entro i primi giorni di scuola – spiega Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona -. Ogni giorno nelle farmacie ci impegniamo a fornire informazioni scientifiche a chi è appena tornato dalle vacanze o ha deciso adesso di aderire alla campagna vaccinale, la strategia più efficace contro la pandemia.

Fino ad ora nelle 85 farmacie di Verona e provincia che ad oggi hanno comunicato la data certa di inizio intervento sono stati vaccinati quasi 350 ragazzi in età scolare over 12. Si tratta del numero più alto a livello regionale che può essere ulteriormente incrementato nel primi giorni di settembre. Ricordo che nelle farmacie di comunità si possono vaccinare gratuitamente i soggetti sani, che non assumono alcuna terapia e non presentano allergie di alcun genere”.