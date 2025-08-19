A Quinzano torna “è Festa in Rosso”: dieci giorni di impegno sociale, cultura e solidarietà.

Dal 21 agosto al 1° settembre (esclusi il 26 e il 27 agosto), a Quinzano “è Festa in Rosso”, l’iniziativa che trasforma l’area verde di fronte alle piscine di via Santini in un punto di incontro per cittadini, famiglie e associazioni. Il tema scelto per questa edizione è: “No al riarmo, sì a pace e giustizia sociale e ambientale”.

Durante i dieci giorni di festa, non mancheranno momenti di informazione e supporto pratico. Tutti i martedì alle 18 sarà attivo lo sportello sociale, che offrirà consulenze gratuite su sfratti, morosità, compilazione di bandi, contratti e contributi. Ogni mercoledì dalle 15 alle 18 lo sportello salute affronterà il tema delle lunghe liste d’attesa, promuovendo il diritto alla salute per tutti.

La manifestazione valorizza anche le pratiche di consumo responsabile: ogni prima e terza domenica del mese dalle 9 alle 12 sarà possibile partecipare al gruppo di acquisto popolare (GAP) di Verona e provincia e al mercatino di abiti e accessori usati. Questi gruppi permettono ai cittadini di acquistare prodotti alimentari locali, sostenendo piccole realtà produttive e creando alternative alle grandi catene, con finalità etiche e di solidarietà. L’iscrizione al GAP ha un costo simbolico di 0,50 euro all’anno e consente di accedere a tutti i prodotti e alle attività del gruppo.

Inoltre, tutti i venerdì dalle 18 alle 19 sarà attivo il gruppo di acquisto solidale Stella Rossa, attivo da oltre quindici anni, che organizza la spesa di circa trenta famiglie, privilegiando produzioni biologiche, scelte etiche e costi contenuti per frutta, verdura e altri prodotti come pasta, vino e birra.

Il programma.