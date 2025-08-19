Tutto pronto per la sagra di Settimo di Pescantina

La Sagra di Settimo di Pescantina, torna a settembre con due weekend di festa.

Pescantina si prepara ad accogliere cittadini e visitatori per la tradizionale Sagra di Settimo, che quest’anno raddoppia il divertimento. L’evento si svolgerà in due weekend di settembre, trasformando il Parco Giochi di Via Bertoldi in un vero e proprio polo di musica, sapori e tradizione.

Il primo appuntamento è fissato dal 5 all’8 settembre, mentre il secondo si terrà dall’11 al 14 settembre. Saranno giornate all’insegna della convivialità, con un’ampia offerta gastronomica pronta a soddisfare tutti i palati e un’atmosfera di fine estate perfetta per incontrarsi e trascorrere momenti in compagnia.