Medievalia 2025: torna la festa medievale a Tregnago

Duelli, giullari e antichi mestieri: a Tregnago il weekend con Medievalia 2025.

A Tregnago torna il fascino del Medioevo con Medievalia 2025, la festa medievale in programma il 23, 30 e 31 agosto in via Rammi, adiacente alla chiesa principale del paese. L’evento offre ai visitatori un’immersione completa nell’atmosfera medievale con duelli di cavalieri, spettacoli di giullari e artisti di strada.

Non mancheranno artigiani, mercatini e dimostrazioni dei mestieri antichi, oltre a momenti di magia e ambientazioni suggestive che trasporteranno grandi e piccini indietro nel tempo. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, rendendo Medievalia un’occasione ideale per famiglie e appassionati di storia e tradizioni.

Il programma.