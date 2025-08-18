La storia dei Supertramp a Garda con un concerto tributo

Un viaggio nella storia dei Supertramp: a Garda il concerto spettacolo con dieci musicisti.
Mercoledì 20 agosto a Garda in Piazza del Municipio, lo spettacolo “La storia dei Supertramp Dreamers, Please Tell Me Who I Am”. Una serata all’insegna della musica e del teatro con i Solotramp Project.
Dieci musicisti, insieme al regista, raccontano le vicende del celebre gruppo musicale attraverso un’esibizione che unisce musica dal vivo, recitazione e canto, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e originale. L’evento, in programma alle 21, promette di essere un omaggio alla storia dei Supertramp.