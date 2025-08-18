Cipì, l’omaggio a Mario Lodi in scena a Forte Gisella

Cipì, omaggio a Mario Lodi in scena il 21 agosto a Forte Gisella.

Giovedì 21 agosto alle ore 21, presso Forte Gisella, andrà in scena Cipì, un emozionante omaggio a Mario Lodi, maestro e scrittore che ha segnato generazioni con le sue storie educative e senza tempo. Lo spettacolo rientra nel programma de La Città dei Ragazzi 2025, rassegna teatrale dedicata al pubblico giovane e alle famiglie.

Tratto dall’omonimo racconto scritto collettivamente da una classe elementare guidata da Lodi, Cipì narra la storia di un vivace passerotto spinto dalla curiosità a esplorare il mondo fin dai primi giorni di vita. Insofferente ai confini del nido e ai consigli prudenti della madre, Cipì sceglie la via dell’avventura: un percorso che lo porterà a scoprire le meraviglie della natura, il valore dell’amicizia e il coraggio della verità. Crescendo, trasmetterà ai propri figli i valori fondamentali della libertà, dell’onestà e dell’amore.

Cipì è un piccolo quadro teatrale animato, in cui immagini fiabesche e suggestioni naturali si intrecciano con momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. Uno spettacolo allestito da Fondazione Aida in occasione del centenario della nascita di Mario Lodi, con la regia di Lucia Messina, le scene di Caterina Marcioni e la partecipazione di Annachiara Zanoli.

A seguire, il 28 agosto, il debutto del nuovo spettacolo di Fondazione AIda Le avventure della famiglia Caccapuzza, uno spettacolo di teatro di figura tratto dalla serie di albi illustrati, editi da Gribaudo, sulla famiglia Caccapuzza, creata da Sara Agostini e disegnata da Marta Tonin, due artiste veronesi.

La Città dei Ragazzi è una rassegna organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con Comune di Verona – Assessorato alla Cultura, Quarta Circoscrizione, Amia, Acque Veronesi, Consorzio Zai e Estate Teatrale Veronese.

Biglietti: da 4 a 7 euro. Ingresso gratuito per bambini sotto i 3 anni e persone con disabilità.

Acquisto online su www.fondazioneaida.it o in loco la sera dello spettacolo.