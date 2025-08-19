Auto si schianta a Velo Veronese: quattro feriti, uno è grave

Tragedia sfiorata a Velo Veronese: un’auto fuori strada nella notte, quattro feriti, uno è grave.

Incidente a Velo Veronese, auto fuori strada nella notte, quattro feriti, uno è grave: è successo intorno alle 23 di ieri, lunedì 18 agosto. Un’auto è uscita autonomamente di strada lungo la Strada Provinciale 6, in prossimità della deviazione per la malga Roste.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con tre mezzi: un’ambulanza infermierizzata e un elicottero, oltre al supporto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Quattro le persone coinvolte: i soccorritori hanno attribuito un codice verde, due codici gialli e un codice rosso, indicando condizioni di diversa gravità. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento.

Notizia in aggiornamento.