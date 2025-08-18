Mistero a Verona, una donna di circa 40 anni si è scontrata in scooter con un’auto, si è rialzata ed è sparita: scattate le ricerche.

Mistero a Verona, donna fugge dopo l’incidente con lo scooter senza lasciare traccia: è successo nella mattinata di oggi, lunedì 18, poco dopo le 10, all’incrocio tra via Elena da Persico e via Giuseppe Toniolo a Verona, nel quartiere Santa Lucia. Dopo lo scontro tra una Volkswagen T-Roc e un Piaggio Liberty, la conducente del ciclomotore, una donna bionda sui 40 anni, si è rialzata nonostante le ferite ed è fuggita a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Verona per i rilievi. La guidatrice dell’auto è stata sottoposta all’alcoltest, risultato negativo. Sono ora in corso accertamenti per risalire all’identità della motociclista, che non risulta essersi presentata ai pronto soccorso cittadini.

Le indagini si concentrano sulle immagini della videosorveglianza e sulla testimonianza del proprietario del Piaggio Liberty, per chiarire a chi fosse stato affidato il mezzo. La polizia locale invita chiunque abbia informazioni a contattare la centrale operativa al numero 045 8078828.