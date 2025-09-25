Festival della Ceramica, aperto il parcheggio San Zeno

Parcheggio San Zeno straordinariamente aperto per il Festival della Ceramica.

Arriva il Festival della Ceramica e, per chi sceglie l’auto, il parcheggio San Zeno sarà aperto straordinariamente sabato 27 e domenica 28 settembre. Con 216 posti disponibili, la struttura è accessibile dalle 9 alle 19 con tariffa unica di 5 euro.

L’iniziativa porta la firma di Amt3, che oltre a garantire più spazi invita cittadini e turisti a puntare su mezzi alternativi: autobus, bike sharing e altre forme di mobilità sostenibile restano le scelte più pratiche e green per muoversi tra le piazze scaligere durante il weekend. Tutti gli altri parcheggi cittadini saranno regolarmente operativi.