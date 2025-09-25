Sostegno alle famiglie fragili, contributi fino a mille euro

Contributi per le famiglie fragili di Verona.

Si conferma anche per quest’anno il programma di sostegno economico rivolto alle famiglie fragili del territorio di Verona e dintorni: contributi fino a 1.000 euro per chi affronta situazioni difficili, come la perdita di un genitore, la separazione o il peso di crescere più figli con risorse limitate. La Regione Veneto ha approvato il Programma di interventi a favore delle famiglie fragili per l’anno 2025.

Il Comune di Verona, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale sociale Ven_20 – Verona (Ats Ven_20 – Verona) cui appartengono 36 Comuni dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, aderisce all’iniziativa.

Contributi e requisiti.

Il programma è rivolto ai residenti dell’Ats Ven_20 – Verona e prevede diverse forme di sostegno economico. È infatti destinato alle famiglie con figli minori rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, che potranno ricevere un contributo di 1.000 euro per ciascun figlio. Sono inoltre previsti contributi di 1.000 euro per i nuclei monoparentali e per le famiglie di genitori separati o divorziati con figli a carico. A beneficiare dell’intervento saranno anche le famiglie con figli minorenni nati a seguito di parto trigemellare, per le quali è stabilito un contributo di 900 euro, e quelle con almeno quattro figli, che riceveranno 125 euro per ciascun figlio.

Per accedere al beneficio è necessario che il valore Isee del nucleo familiare non superi i 20.000 euro, che vi sia residenza nel Veneto e che non sussistano carichi pendenti. I cittadini non comunitari devono essere in possesso di un titolo di soggiorno valido. Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 8 del 1° ottobre 2025 ed entro le ore 24 del 15 novembre 2025, attraverso la piattaforma WelfareGOV disponibile all’indirizzo: https://cittadino-ambito-sociale-20-verona.welfaregov.it/clesius/isee/#/accesso

Le graduatorie saranno predisposte dal Comune di Verona, capofila dell’ambito territoriale, sulla base dei criteri regionali che tengono conto in particolare del valore Isee, della presenza di figli con disabilità e del numero complessivo di minori nel nucleo. Le somme saranno erogate fino a esaurimento dei fondi assegnati.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi allo Sportello Integrato Informativo del Sociale del Comune di Verona, in Vicolo San Domenico 13/B, contattabile anche al numero verde 800 085570 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.