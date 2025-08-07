Mega evento all’Arena di Verona: il mito di Luciano Pavarotti rivive

Pavarotti rivive all’Arena di Verona con grandi nomi del pop e della lirica.

Il 30 settembre, l’Arena di Verona sarà il palcoscenico di un evento musicale mondiale, in occasione del 90esimo anniversario della nascita di Luciano Pavarotti, e a vent’anni dalla sua scomparsa. Il celebre anfiteatro ospiterà uno spettacolo che unirà grandi nomi della lirica e della musica pop in un omaggio unico e appassionato al tenore che ha portato l’opera nelle case di tutto il mondo.

La serata riunirà sul palco interpreti straordinari del panorama musicale, tra cui maestri della lirica e icone del pop. Artisti del calibro di José Carreras, Plácido Domingo, Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Il Volo, Ligabue e tanti altri interpreteranno brani celebri, duetteranno e condivideranno ricordi del Maestro.

A dare anima al concerto sarà anche l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, formata da giovani talenti che portano avanti il messaggio artistico e umano del grande tenore. Non mancherà, inoltre, la partecipazione di nuove voci della lirica, selezionate per continuare quel percorso di valorizzazione dei giovani che Pavarotti aveva tanto a cuore.

L’appuntamento avrà anche un forte valore sociale: parte degli incassi sarà destinata all’Antoniano di Bologna per il progetto “Operazione Pane”, che sostiene mense solidali in Italia e all’estero, e alla Fondazione Pavarotti, per promuovere progetti culturali e formativi legati ai giovani artisti e per la tutela della Casa Museo di Modena.