Il golf si gioca a Verona: le buche sono in centro città

Verona diventa un campo da golf: torna il torneo “In City” nel centro storico.

Sabato 27 settembre, Verona si trasformerà in un campo da golf a cielo aperto, con il ritorno di Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona. Presentato da Destination Verona Garda, la città accoglierà per la quarta volta questo evento unico, che porta lo sport del golf tra le vie e le piazze più iconiche del centro storico.

Dopo dieci anni dall’ultima edizione scaligera, il torneo torna con 18 buche in erba sintetica posizionate in scenari suggestivi: un percorso che toccherà i luoghi simbolo della città, offrendo ai 72 partecipanti l’occasione di sfidarsi in una gara dallo spirito competitivo ma anche spettacolare. Le palline: speciali, soft e sicure, per giocare in totale tranquillità anche nel cuore urbano.

Ma non saranno solo i golfisti esperti a divertirsi. Chiunque potrà mettersi alla prova nella Public Hole in Piazza Bra, uno spazio gratuito aperto a tutti per provare il golf per la prima volta, con un’attenzione particolare ai giovani.

L’evento non è solo sport, ma anche promozione del territorio, con il coinvolgimento di numerosi partner e sponsor – da Internorm a Maserati, da Skiarea Campiglio al Comune di Verona – e l’obiettivo di inserire questa formula innovativa nel calendario delle iniziative legate alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Verona, infatti, sarà protagonista di quelle giornate storiche ospitando nell’Arena la cerimonia di chiusura dei Giochi e l’apertura delle Paralimpiadi.

Due Torri Hotel: la club house.

A fare da quartier generale dell’evento sarà il Due Torri Hotel. Qui, venerdì 26 settembre, si terrà il Connect Up al Museo Bisagno. Il giorno successivo, l’hotel ospiterà il brunch di apertura e, la sera, il Gala Dinner con la cerimonia di premiazione dei 18 vincitori – uno per ogni buca.

Con 12 città ospitanti in passato, da Vienna a Cortina, e spettacolari promotion shot come quello lanciato dall’Arena nel 2013 dall’ex campionessa Federica Dassù, In City Golf continua a sorprendere.