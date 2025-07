Verona, cinema gratis e sotto le stelle alla Provianda

Sentirsi “Come in famiglia”a Verona: due serate di cinema gratis sotto le stelle alla Provianda.

Il Parco della Provianda, tra le antiche mura del Bastione delle Maddalene a Verona Porta Vescovo, si trasforma per due sere in un cinema “gratis” sotto le stelle. Mercoledì 13 e 20 agosto, il quartiere accoglie “Come in famiglia: il cinema di quartiere che crea comunità”, un’iniziativa promossa dalla Circoscrizione 1 e dall’associazione Vivevisioni, con il contributo del Consorzio Zai.

Questo per offrire momenti di incontro e condivisione tra generazioni, attraverso la magia del grande schermo in uno spazio urbano aperto a tutti.

Due film, due viaggi.

La rassegna si apre mercoledì 13 agosto alle 21 con un grande classico del cinema contemporaneo: “Interstellar” di Christopher Nolan (2014) – Un’opera premiata con l’Oscar per i migliori effetti speciali, che racconta un’epica missione spaziale alla ricerca di un futuro per l’umanità. Ma più ancora, è un viaggio emotivo e profondo dentro legami familiari e scelte impossibili.

La seconda proiezione è in programma mercoledì 20 agosto, sempre alle 21: “Il maestro che promise il mare” di Patricia Font (2023) – Un film spagnolo ispirato a una storia vera, che parla di educazione, memoria e libertà. Un racconto che ci ricorda quanto sia importante resistere all’oppressione, in ogni forma essa si presenti.

Ingresso libero.