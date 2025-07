A Bussolengo l’estate continua a ritmo di rock

Posticipato il concerto gratuito “Caravan Live” per un’estate a ritmo di Rock a Bussolengo.

L’estate di Bussolengo non si ferma: giovedì 31 luglio in piazza 26 Aprile alle ore 21 andrà in scena il concerto “Caravan Live – La Storia del Rock”. Si tratta di un evento gratuito che ripercorre i grandi momenti del rock dagli anni ’60 fino a oggi.

Un viaggio musicale carico di energia e nostalgia, tra le chitarre elettriche dei Beatles, i riff dei Led Zeppelin, le hit dei Queen e l’epicità dei Pearl Jam e degli U2. Sul palco, i Caravan Live, band nota per la potenza dei suoi live e per la capacità di fare cantare (e ballare) pubblico di tutte le età.

L’appuntamento si inserisce nel programma della Festa d’Estate, rassegna di eventi culturali e musicali organizzata dal Comune di Bussolengo per animare il centro cittadino e offrire occasioni di intrattenimento all’aperto. E anche se l’evento era inizialmente previsto per un’altra data, l’amministrazione ha voluto recuperarlo.

“Ci sarebbe dispiaciuto molto annullare l’ultimo evento della Festa d’Estate, così bello e atteso — ha spiegato Massimo Girelli, vicesindaco e assessore alla promozione del territorio —. In accordo con il gruppo, abbiamo deciso di posticiparlo, trasformando una cancellazione in un’opportunità per vivere ancora l’estate insieme.”

Il concerto è a ingresso libero