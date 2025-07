Serata quiz con “Il Cervellone” e poi piscine e buffet a gogò: tutto pronto a Gardacqua.

Venerdì 1 agosto, “Il Cervellone”, social quiz multimediale, fa tappa a Gardacqua, l’oasi del benessere a Garda.

Il Cervellone non è solo un quiz, ma uno show interattivo dove i partecipanti, grazie a pulsantiere wireless, diventano protagonisti in una sfida ispirata ai grandi game show televisivi. L’appuntamento speciale di Gardacqua sarà dedicato interamente agli anni ’90 e 2000. Bisognerà quindi rispolverare sigle di cartoni animati, tormentoni pop e momenti cult di quegli anni.

Piscine aperte e buffet incluso per tutti.

Il biglietto d’ingresso costa 20 euro e prevede non solo la partecipazione al quiz, ma anche un buffet e l’accesso serale alle piscine, dalle 20 fino alle 23.30. Un’occasione per vivere un venerdì sera diverso dal solito, immersi nella natura del grande parco secolare che circonda Gardacqua, tra gli ulivi e un’atmosfera rilassata.

L’evento è pensato per tutta la famiglia: dai più giovani agli adulti, nessuno resta escluso. Che siate nostalgici dei Backstreet Boys, esperti di Pokémon o semplicemente in cerca di una serata leggera e originale, questo è l’evento ok.

Gardacqua.

La struttura è conosciuta per la sua vocazione al wellness, con una cupola di cristallo che sovrasta una Spa di oltre 1700 metri quadri, piscine interne ed esterne, beauty center, aree kids, ristoranti e lounge immersi nel verde.

Durante l’estate 2025, Gardacqua propone un fitto calendario di eventi, con concerti, dj set e appuntamenti speciali, soprattutto nelle serate del venerdì. Tutto il programma è disponibile sul profilo Instagram ufficiale.