Programma Natale a Verona: show di droni nel weekend per bambini e adolescenti.

Con l’inizio delle vacanze scolastiche, la manifestazione “Natale per Verona” accelera il passo e si concentra su bambini e adolescenti. A partire da questo fine settimana e fino al 6 gennaio, il capoluogo scaligero propone un calendario fitto di appuntamenti dove il centro storico, i quartieri e i musei diventano un unico palcoscenico dedicato a bambini, adolescenti e famiglie.

L’iniziativa non si limita a singoli eventi isolati, ma punta a creare un’atmosfera diffusa che abbracci il tempo libero dei ragazzi: dai laboratori creativi ai dj set sotto le stelle, fino agli spettacolari show di droni che illumineranno il cielo sopra l’Arena. Particolare attenzione è stata riservata alla fascia degli adolescenti, con spazi di aggregazione dinamica come quello di Piazza Cittadella, dove musica e sport si fondono per celebrare il Solstizio d’Inverno.

Il programma di questo weekend, da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, offre una varietà di esperienze che spaziano dalla cultura allo sport, dalla scoperta del territorio alla pura meraviglia tecnologica.

Programma del Weekend.

Venerdì 19 dicembre.

Piazza Bra Dalle ore 19:45, spettacolo di droni sopra l’Arena. Una narrazione luminosa nel cielo che racconta la magia del Natale (a cura di AGSM AIM).

Baita degli Alpini di Quinto Dalle ore 16:30, spettacolo di burattini “Chi ha rapito Babbo Natale?” con Stefano Paiusco e Stefania Riva (a cura del Comitato Benefico del Carnevale di Montorio – Re Magnaron).

Museo di Storia Naturale “Notte al Museo” per bambini dai 7 agli 11 anni. L’evento prevede l’accoglienza tra le 19:00 e le 19:30, cena al sacco, avventure notturne tra le collezioni e pernottamento nel museo. Risveglio e colazione alle ore 7:00 del sabato, con ritiro dei partecipanti entro le 7:45. L’attività è su prenotazione via e-mail al costo di 70 euro.

Piazza dei Signori Dalle ore 19:00, proiezione del calendario dell’avvento.

Sabato 20 dicembre.

Piazza Erbe Dalle ore 15:00, “Musica sotto l’Albero”: performance canora “Magia”, dedicata ai brani delle feste e dei ricordi.

Ex Macello In mattinata, festa di Natale con musica dal vivo e momento conviviale (a cura di Coldiretti e Campagna Amica).

Piazzetta Pescheria Dalle ore 15:00 alle 17:00, “Verona com’era”: approfondimento storico-artistico con interventi del prof. Maurizio D’Alessandro, del poeta Andrea Toffaletti e di Paola Pisani. A seguire brindisi natalizio presso l’Osteria Verona Antica.

Concerto di Campane (itinerante) Una selezione di brani natalizi eseguiti dai campanili del centro.

Ore 17:00: San Tomaso Cantuariense (ascolto da Piazza San Tomaso).

Ore 17:30: Sant’Anastasia (ascolto da Piazza Brà Molinari).

Ore 18:00: San Giorgio in Braida (ascolto da Lungadige San Giorgio).

Palazzo Maffei Dalle ore 15:30, “Kids at the Museum”: caccia al tesoro dedicata ai più piccoli. La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria.

Piazza Bra Dalle ore 19:45, replica dello spettacolo di droni sopra l’Arena con narrazioni luminose natalizie.

Piazza dei Signori Dalle ore 19:00, proiezione del calendario dell’avvento.

Domenica 21 dicembre.

Piazza Cittadella Celebrazione del Solstizio d’Inverno:

Ore 15:30 – 16:30: sessione di Jumping fitness.

Ore 16:30 – 17:30: podcast e flashmob “Sol a Natale”.

Ore 17:30 – 22:30: DJ set con musica dal vinile all’R’n’B.

Arco dei Gavi Dalle ore 11:00, esibizione del coro Auser Territoriale di Verona APS.

Corso Porta Borsari Dalle ore 11:00, incontro “Lo Scudetto del Verona”: due ex calciatori dell’Hellas Verona ricordano il trionfo del 1985 con i tifosi.

Cortile del Mercato Vecchio Laboratori didattici curati da Veronafiere.

Ore 10:00 – 12:00: attività con Vita in Campagna e Flover.

Ore 15:00 – 17:00: attività con Vita in Campagna e Naturalandia.

Piazza Isolo Dalle ore 15:00, laboratorio “Costellazioni” dedicato alle famiglie (a cura della Fondazione Famiglie per la Famiglia).

Piazzetta Pescheria.

Ore 10:30: laboratorio per bambine e bambini curato da FabLab Kids.

Ore 10:30 e ore 14:30: “Safari in Città”, tour narrativo di psico-geografia urbana alla scoperta del centro (prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 3489034238).

Ore 15:00: esibizione del coro “Voglia di Vivere”.

Piazza Sedici Ottobre (Veronetta).

Ore 10:00 – 19:00: Veronetta Market.

Ore 14:30 – 16:00: laboratori sulla mobilità sostenibile, contest di disegno “Artisti Su Ruote” e laboratorio gratuito per ghirlande natalizie.

Teatro Camploy Ore 18:00, concerto di Natale della Big Band Ritmo Sinfonica “Città di Verona”.

Palazzo Maffei.

Ore 11:30: “Me Time”, danza al museo (biglietti presso Teatro Nuovo o Box Office).

Ore 15:30: caccia al tesoro per bambini (prenotazione obbligatoria).

Chiese di Santo Stefano e Santa Maria in Organo Tutto il giorno: aperture straordinarie con visite guidate e accoglienza visitatori.

Piazza delle Penne Nere (Montorio).

Ore 9:00 – 13:00: elezione del Re Magnaron e della Castellana, con concerto di cori e suonatori di campane.

Ore 15:00: tombolata comunitaria.

Piazza dei Signori Dalle ore 19:00, proiezione del calendario dell’avvento.