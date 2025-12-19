Più luce su ciclabili e parchi: come cambia San Martino nel 2026

San Martino Buon Albergo, approvati i nuovi interventi per l’illuminazione pubblica.

Luci nuove nel comune di San Martino Buon Albergo: ecco tutti gli investimenti sulla pubblica illuminazione a Led. La Giunta comunale ha dato il via libera alla variazione del Piano Operativo Annuale di Archimede Servizi Srl, sbloccando un pacchetto di investimenti che trasformerà il volto della pubblica illuminazione cittadina nel corso del 2026.

L’operazione punta a un doppio traguardo: potenziare la visibilità in aree strategiche come parchi e percorsi ciclopedonali, migliorando la percezione di sicurezza, e abbattere i costi in bolletta e l’impatto ambientale grazie all’impiego di tecnologie a basso consumo.

Gli interventi.

Il piano prevede una serie di lavori che toccheranno diverse zone del territorio. Tra gli interventi più significativi, il rifacimento dell’impianto nell’area della Sagra di Mambrotta. Qui, la sfida è stata anche ecologica: i danni causati dalle radici degli alberi al vecchio impianto non saranno risolti con il taglio delle piante, ma con lo spostamento dell’intera rete in una zona più idonea, per un investimento di oltre 40 mila euro.

Grande attenzione è rivolta alla mobilità dolce. Verranno infatti potenziati gli impianti delle piste ciclopedonali dell’Isola del Fibbio e di via Pasubio, oltre all’installazione di nuovi punti luce sulla ciclabile di via Venezia Parco Paglia. Anche le zone collinari e periferiche vedranno importanti miglioramenti: in via Mezzavilla, via Miravalle e via Campofiore le vecchie lampade lasceranno il posto a modelli più performanti (investimento di circa 41 mila euro), mentre a Marcellise verrà adeguata l’illuminazione del mercato delle ciliegie.

Sicurezza nei parchi e risparmio.

Il progetto non dimentica le aree verdi frequentate dai più giovani. Grazie ai risparmi di gestione di Archimede Servizi, verranno realizzati interventi mirati in via Monte Baldo e via Carso, portando la luce anche all’interno del Parco Young.