L’equitazione è per tutti: Fieracavalli ospita l’Asd di Corte Molon per abbattere le barriere.

Fieracavalli ospita l’Asd Horse Valley Aps di Corte Molon che promuove l’equitazione come strumento di inclusione, benessere e solidarietà per tutti. Corte Molon, maneggio sociale, porta in Fiera la sua esperienza quindicennale. L’associazione sarà presente con uno stand dedicato (G2, padiglione 4) che si configura come un “presidio educativo e sociale”.

Esperienza interattiva e formazione scolastica.

Con otto cavalli e quattro pony, Horse Valley offrirà ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza unica e interattiva, pensata per abbattere barriere e pregiudizi sul mondo equestre. I più giovani potranno “coccolare i pony”, mentre gli adulti avranno l’opportunità di conoscere da vicino il progetto Equisens, realizzato in collaborazione con Fise Veneto, che dimostra l’accessibilità dell’equitazione.

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni: le giornate di giovedì e venerdì saranno riservate alle scuole superiori, con interventi mirati sugli “interventi assistiti con il cavallo“, un settore in forte espansione che apre concrete prospettive occupazionali. Per chi desidera un approccio pratico, il padiglione 1 offrirà l’emozione del “battesimo della sella“.

Maneggio sociale: “L’equitazione non è uno sport d’élite”.

La collaborazione tra l’Horse Valley e Fieracavalli nasce da una visione condivisa: l’equitazione come strumento di crescita, benessere e coesione sociale. Fieracavalli, infatti, da anni dedica spazio alle realtà che fanno dell’inclusione la propria missione.

Linda Fabrello, figura di riferimento di Horse Valley, interverrà nei talk organizzati da Confagricoltura per approfondire temi centrali come “Il modello Maneggio Sociale” e “Nuovi sbocchi professionali“. Fabrello condividerà l’esperienza maturata in quindici anni di attività, dimostrando come l’equitazione sociale sia “una realtà concreta che genera valore per l’intera comunità”. L’associazione è nata nel 2010 con l’idea rivoluzionaria di creare un maneggio sociale che scardinasse la convinzione che l’equitazione fosse uno sport d’élite.

Infine, nell’Area A Esterna, 21 allievi di Horse Valley si esibiranno in caroselli, offrendo uno spettacolo emozionante e una “testimonianza vivente” della capacità dell’equitazione di essere arte e strumento di crescita personale.