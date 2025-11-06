Ciclista investito a San Pietro in Cariano: è grave

Trasportato in Codice Rosso a Borgo Trento, è grave il ciclista investito a San Pietro in Cariano.

Ciclista investito a San Pietro in Cariano: è successo questa mattina, giovedì 6 novembre, in via Brennero alle ore 9:30 circa. La dinamica esatta dell’investimento è al vaglio delle autorità, ma la gravità dell’accaduto ha richiesto l’immediato intervento dei mezzi di soccorso in codice di massima urgenza.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi un totale di due mezzi di soccorso: un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. La rapidità e la consistenza dei soccorsi sono state necessarie per stabilizzare il ciclista, le cui condizioni sono apparse subito critiche.

Dopo le prime cure sul posto, la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento a Verona e ricoverata in Codice Rosso.

Notizia in aggiornamento.