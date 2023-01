Epifania e primi giorni di saldi, tutto esaurito in centro a Verona.

Ponte dell’Epifania, Befana del vigile e primi giorni di saldi, cominciati ieri in tutto il Veneto: oggi, 6 gennaio, ennesimo assalto al centro di Verona. Dal ponte dell’Immacolata a questo dell’Epifania per la città è stato un susseguirsi continuo di giornate campali, con migliaia di visitatori e turisti diretti in centro, dalle vie dello shopping alla Casa di Giulietta.

Come sempre superlavoro per la polizia locale fin dalle prime ore del mattino. Lunghe code di auto al casello di Verona sud e parcheggi pieno prima di mezzogiorno. In attesa del massimo afflusso, previsto per il pomeriggio, quando anche per i pedoni si prevedono sensi unici in via Cappello e via Mazzini. Nonostante come ormai arcinoto l’amministrazione comunale abbia deciso, a causa dell’allerta arancione da Pm10, di non far svolgere il tradizionale Brusa la Vecia.