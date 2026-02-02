Elicottero in volo sopra il centro storico di Verona, svelato il mistero

Svelato il mistero dell’elicottero in volo per tutto il giorno sopra Verona.

Svelato il mistero dell’elicottero in volo sopra il centro città che per quasi tutta la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, ha tenuto Verona e i veronesi con il naso all’insù, nel tentativo di capire, anche con un filo di preoccupazione, che cosa stava succedendo.

Si è trattato, semplicemente, di un volo di prova in vista delle riprese aeree che faranno parte integrante della telecronaca, che verrà trasmessa in mondovisione, della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma all’Arena di Verona il prossimo 22 febbraio. Insomma, situazione sotto controllo. Le Olimpiadi e Paralimpiadi, anche a Verona, si stanno avvicinando sempre di più.