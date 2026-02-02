Poliziotto libero dal servizio, a passeggio per Verona con moglie e figli, insegue e riesce a bloccare un rapinatore.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 febbraio, un sovrintendente della polizia di Stato, mentre passeggiava per le vie del centro di Verona in compagnia della moglie e dei figli, ha sentito una donna urlare “fermatelo” “al ladro” mentre inseguiva un giovane con in mano un barattolo metallico.

Il poliziotto, senza esitazione e dopo aver messo in sicurezza la famiglia, si è subito messo all’inseguimento del rapinatore, riuscendo a bloccarlo dopo qualche decina di metri, grazie anche all’aiuto di alcuni passanti, prima dell’arrivo della volante dopo pochissimi minuti.

Alla luce di tali elementi, il ventottenne è stato condotto presso la locale Questura, dove ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, non collaborativo e a proferire frasi ingiuriose, ed è stato tratto in arresto per rapina impropria aggravata in concorso, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate

Il 28enne è stato trattenuto presso gli uffici di Lungadige Galtarossa in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quotidiano.