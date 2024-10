Dopo quattro anni torna e abbraccia Verona: domenica c’è l’Adigemarathon.

Dopo quattro anni, domenica 20 ottobre, l’Adigemarathon torna a Verona a solcare le acque del fiume Adige, regalando un’occasione unica per vivere lo sport all’aria aperta. Arrivata alla sua ventesima edizione, la manifestazione vede protagonisti appassionati di canoa, kayak e rafting, che si cimenteranno in una sfida lunga 22 chilometri, immersi tra natura e storia.

Partenza.

Dal Centro sportivo Bottagisio di Verona, il percorso attraverserà il cuore della città, passando sotto i suoi maestosi ponti, per poi immergersi nei paesaggi che conducono fino a San Giovanni Lupatoto, città veneta della cultura 2024. Un viaggio che mixa sport e cultura, per scoprire Verona e il suo fiume in tutta la sua bellezza.

Nuovo percorso.

Quest’anno, la gara presenta una novità: il percorso rivisitato. Abbandonata la storica partenza da Borghetto di Avio, l’Adigemarathon si concentra su un tragitto che esalta le meraviglie del territorio veronese, con uno sbarco intermedio alla diga Enel di Santa Caterina.

Gli atleti, suddivisi tra junior e senior, si daranno battaglia su differenti imbarcazioni, dai classici K1 e K2, ai più tecnici C1 e C2, senza dimenticare l’adrenalinico rafting. Ogni equipaggio dovrà misurarsi non solo con le insidie del fiume, ma anche con la propria resistenza fisica e capacità tattiche.

Un’esperienza per tutti.

Ma l’Adigemarathon non è solo una gara per professionisti. Anche gli amatori avranno la possibilità di partecipare alla discesa, senza limiti di tipo di imbarcazione, godendo con più tranquillità del paesaggio che cambia tra l’urbanità di Verona e la natura del tratto finale.

L’evento non coinvolge solo gli sportivi, ma anche gli amanti della natura e chi cerca un’avventura indimenticabile. La manifestazione diventa una festa per tutti, con la possibilità di esplorare il fiume in gruppo, scoprire aneddoti e storie legate all’Adige e vivere un’esperienza autentica e immersiva. Per chi preferisce osservare, i lungadige di Verona offrono una posizione privilegiata per seguire la gara, godendo di uno spettacolo mozzafiato con i partecipanti che attraversano la città.

Le iscrizioni si fanno sul sito di Adigemarathon.