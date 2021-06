Domenica sera col naso all’insù: a Verona torna la luna in piazza Bra

Verona, domenica sera osservazioni della luna in piazza Bra con il Circolo astrofili.

Tornano le osservazioni della Luna da piazza Bra. Dopo una pausa forzata di quasi un anno e mezzo, domenica 20 giugno alle 21, appassionati e curiosi potranno scrutare la Luna e i pianeti da vicino grazie all’iniziativa organizzata dal Circolo astrofili veronesi e patrocinata dal Comune, assessorato alle Politiche giovanili.

L’appuntamento è in piazza Bra (zona Partigiano), dove il Circolo Astrofili metterà a disposizione una serie di telescopi per volgere lo sguardo all’insù, un’occasione per condividere l’amore per la scienza e il desiderio di ripartire. L’iniziativa, che si propone di coinvolgere più persone e in particolare i giovani, verrà replicata con cadenza mensile in corrispondenza della Luna al primo quarto.

Le prossime date sono lunedì 19 luglio, dalle 21 alle 24, e mercoledì 18 agosto sempre dalle 21 alla mezzanotte. In piazza Bra ci sarà infatti una postazione di osservazione per persone con disabilità motorie.

