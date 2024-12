La denuncia di Cisl Verona: “Basta aggressioni nei Pronto Soccorso!”.

La Cisl Fp Verona, attraverso la voce del segretario Giovanni Zanini, denuncia con forza l’ennesimo episodio di aggressioni al Pronto Soccorso. È successo nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Venerdì scorso, un individuo, presumibilmente in stato di alterazione, ha aggredito il personale sanitario, causando momenti di panico e danneggiando strutture e presidi ospedalieri.

“Minuti di terrore per tutti, ma per il personale sanitario si tratta di un trauma psicologico difficile da elaborare. Come possiamo aspettarci che i professionisti della salute accolgano chi è in difficoltà se loro stessi vengono abbandonati a fronte di queste situazioni?” sottolinea Zanini.

La Cisl Fp Verona ribadisce una richiesta già avanzata più volte: “Da anni chiediamo il ripristino del Posto di polizia di Stato all’interno del Pronto Soccorso, con agenti in divisa come deterrente. Questo episodio dimostra che non possiamo più aspettare: dobbiamo intervenire preventivamente per isolare situazioni pericolose prima che degenerino”.

L’appello è rivolto alle principali autorità cittadine e istituzionali, tra cui il Sindaco di Verona, il Prefetto, il Questore e la dirigenza dell’Azienda Ospedaliera. “Chiediamo interventi immediati e concreti. Dove sono le Istituzioni? Dobbiamo sempre aspettare il peggio prima di agire?”

La Cisl Fp Verona avanza tre richieste precise. Eccole.

Avviare un’indagine per accertare le responsabilità. Ripristinare immediatamente un posto di Polizia all’interno del Pronto Soccorso. Comunicare con chiarezza a lavoratori e cittadini come si intenda procedere per garantire la sicurezza.

Zanini evidenzia come la mancanza di personale delle forze dell’ordine nei Pronto Soccorso sia inaccettabile. “Non possiamo più tollerare che gli agenti vengano dirottati in massa agli stadi per sedare risse calcistiche, mentre mancano risorse per proteggere chi lavora per salvare vite. È ora di agire”.

La Cisl Fp Verona conclude garantendo la massima attenzione a ciò che le istituzioni decideranno di fare per evitare che episodi simili si ripetano: “Non ci fermeremo finché non vedremo risultati concreti. La sicurezza del personale sanitario e dei cittadini deve essere una priorità”.